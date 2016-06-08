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شاهد: "بص في رمضان" ومواقع التواصل الصفراء

8/6/2016

بث الفنان المصري الساخر عبدالله الشريف ثاني حلقات برنامجه "بص في رمضان" الذي يستمر على موقع الجزيرة مباشر خلال شهر الشهر الفضيل.

وتناولت الحلقة قصة الرجل الذي أعاد الله له بصره في المسجد الحرام، تلك القصة التي صالت وجالت على مواقع التواصل الاجتماعي بشيء من التشكيك في صحتها، على الرغم من أن المسؤولين ووسائل الإعلام الموثوق بها أكدت صدق الرجل.

وحاول الشريف خلال الحلقة أن يضع نفسه مكان أولاد هذا الرجل وعاش معهم مشاعرهم وحزنهم، حين يسمعون ويقرأون قصصاً مختلقة وكاذبة حول والدهم الكفيف منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الصفراء غير الموثوق بها.

وأكد الشريف أنه يجب أن يستوثق الإنسان من المصادر التي يستسقي منها أخباره، فيجب أن تكون ذات ثقة ومحل احترام وهذا يأتي من خلال متابعات طويلة، حتى نبني معارفنا ووعينا على معلومات خاطئة ولا نستحل أعراض الناس بغير حق.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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