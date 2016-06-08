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شاهد: انهيار مدرسة عائمة فوق بحيرة في نيجيريا

8/6/2016

تعهد سكان ضاحية ماكوكو الفقيرة المكونة من منازل مقامة فوق بحيرة لاجوس بإعادة بناء مدرسة عائمة كانت مشيدة على شكل هرم انهارت جراء عاصفة أمس الثلاثاء.

وتضررت المدرسة التي كانت نبراسا للأمل لنحو 100 ألف نيجيري من سكان الضاحية نتيجة هطل الأمطار وذلك رغم أنها منشأة بمواصفات خاصة للصمود أمام الأعاصير والفيضانات التي تحدث في موسم الأمطار الذي يستمر أربعة أشهر.

وقال ديفيد شيميدي من سكان الضاحية اليوم الأربعاء "ما حدث أن إعصار الأمس كان عنيفا جدا على المدرسة العائمة الوحيدة والتي انهارت وأدى انهيارها لانهيار المنازل المحيطة بها"

وألقت المدرسة التي تستوعب مائة طالب -وهي مشيدة من أخشاب محلية فوق مئات من البراميل المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره- الضوءعلى الفقر المتفشي في لاجوس المركز التجاري في أكبر دولة أفريقية من حيث تعداد السكان.

وكانت المدرسة التي مولت من معونات توفر تعليما مجانيا للأطفال المحليين ومعظمهم تعيش أسرهم على ما تكسبه من الصيد وهم مثل معظم سكان المدينة البالغة تعدادها 21 مليون نسمة ويعانون من عدم انتظام إمدادات المياه والكهرباء.

وقال المهندس المعماري النيجيري كونل اديمي في بيان إن سكان ماكوكو يدرسون بالفعل تحديث التصميم وتطويره لإعادة بناء نسخة أفضل من المدرسة.

       

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