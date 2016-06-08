شاهد: "أم خالد" لاجئة سورية تشردت عائلتها منذ 4 سنوات

تجلس "أم خالد" مع طفل صغير تطعمه في مخيم اللاجئين السوريين في البقاع اللبنانية، وتبكي وهي تتذكر ابنتها الموجودة في سوريا التي لم تستطع رؤيتها منذ أكثر من عامين، بعد أن تعرضت العائلة بأكملها إلى التهجير جراء مآسي الحرب الدائرة في سوريا منذ 4 سنوات.

على الجانب الآخر، ورغم أنها تسكن في نفس المخيم منذ أكثر من 3 سنوات، إلا أن ابتسامة "أم محمد" لا تفارق وجهها، وهي تحمد الله على حالها. وتقوم بصحبة زوجة ابنها "نوران" بصناعة أكلة "الشاكرية" السورية لـ"اللاجئة حياة".

وتعتبر الشاكرية واحدةً من أهم الأكلات في سوريا وبلاد الشام، وقد انتقلت هذه الأكلة إلى المناطق الأخرى من العالم العربي، وتتكوّن أساساً من اللحم أو الدجاج، واللبن، ومن الممكن تناولها مع الأرز.