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شاهد: أحلام اللاجئين الأطفال في حياة أفضل

8/6/2016

يمتليء مخيم "الرحمن" للاجئين السوريين بمنطقة البقاع اللبنانية بعشرات الأطفال الصغار، الذين يعيشون حياة صعبة، ورغم ذلك فإن لديهم أحلامهم التي يطمحون إلى تحقيقها.

"رنا" طفلة عمرها 10 سنوات، تحب الرسم وتتمنى أن تصبح رسامة، وهي متفوقة في دراستها، تعتبر أن أكثر ما تفتقده في بلدها هي الحدائق والأشجار، وهي متفوقة في دراستها، إذ استطاعت الحصول على درجات ممتازة في مدرستها. أما "جنا" (7 أعوام) فتطمح إلى أن تصبح طبيبة؛ فيما ظلت "سدرة" لمدة عامين في المخيم وتتحدث باقتضاب يشير إلى عدم سعادتها بالبقاء في المخيم.

ويقول "بلال" أحد اللاجئين إن المخيم يحتوي على حوالي 200 أسرة، جاءت معظمها من ريف دمشق منذ عام 2013، وقامت ببناء الخيم بنفسها لتسكن فيه منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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