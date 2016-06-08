سؤال في امتحان عن تشكيلة زيدان في نهائي أبطال أوربا

السؤال في ورقة الامتحان – صحيفة المراكا

قالت صحيفة ماراكا الإسبانية إن مدرس مادة الرياضيات في مدرسة "فيكتوريا دي كوردوبا" بالعاصمة الإسبانية مدرير فاجأ طلابه بسؤال عن التشكيلة التي اختارها المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، للعب في المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا أمام أتلتيكو مدريد.

ووفقا للصحيفة فإن المدرس، وهو مشجع للفريق الملكي، وضع للطلاب سؤالا كان نصه: "ضمت تشكيلة النادي الملكي التي استدعاها زيدان لنهائي دوري أبطال أوروبا ثلاثة حراس مرمى، وستة مدافعين، وسبعة لاعبي وسط ميدان، وأربعة مهاجمين."

وأضاف السؤال "إذا اختار زيزو أن يلعب بأربعة مدافعين وثلاثة لاعبي وسط ميدان وثلاثة مهاجمين وحارس مرمى، كم تشكيلة أساسية محتملة يستطيع أن يختارها زيدان للمباراة؟"، وكانت الإجابة الصحيحة 6300 تشكيلة محتملة للفريق الملكي، وفق الصحيفة.

وقال المدرس خوسيه ميغيل كويفاس إنه يضع هذه الأسئلة ليرى ردود فعل الطلاب، فإذا ابتسم الطالب ابتسامة ساخرة يكون من مشجعي برشلونة وإذا صرخ "أولي أولي" " "ole, oleيكون من مشجعي الريال.