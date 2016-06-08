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روسيا تعرض مجددا استضافة حوار المصالحة الفلسطينية

8/6/2016

سيرغي لافروف و رياض المالكي – أرشيف

جدد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لاستضافة حوار للمصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، معتبراً أن وحدة الفلسطينيين "خطوة ضرورية على طريق حل النزاع" مع الإسرائيليين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني "رياض المالكي"، بالعاصمة الروسية موسكو.

وكانت روسيا قالت في وقت سابق، إنها مستعدة لاستضافة اجتماع للمصالحة بين الأطراف الفلسطينية.

يُشار إلى أن مصر هي الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية، واستضافت خلال السنوات الماضية، أكثر من لقاء.

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" يوم 23 أبريل/ نيسان 2014، اتفاقًا للمصالحة نصّ على تشكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

 وفي 2 يونيو/ حزيران، 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غير أنها لم تتسلم أيًا من مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين، وسط تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي.

واحتضنت الدوحة، في مارس/ آذار الماضي، لقاءين بين الحركتين، لبحث آليات تنفيذ المصالحة، ومعالجة العراقيل التي وقفت في طريق تحقيق ذلك.

وتتزامن زيارة المالكي لموسكو التي بدأت أمس الثلاثاء وتستمر يومين، مع أخرى بدأها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأول الاثنين وتستمر 3 أيام.

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