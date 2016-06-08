رئيس الوزراء التركي: مصرون على مواجهة الإرهاب بكل حسم

رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدرم"

قال رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدرم" إن بلاده مصممة على مواجهة "الإرهاب" بكل حسم، مؤكدا عدم توقف الحملات ضد التنظيمات "الإرهابية".

وأضاف يلدرم في كلمة له اليوم الأربعاء قبيل مشاركته في تشييع جنازات ضحايا تفجير اسطنبول الذين قتلوا أمس الثلاثاء، إن منفذي تفجير أمس استخدموا كمية كبيرة من المتفجرات، داعيا الجميع إلى الهدوء والتكاتف ودعم قوات الأمن الداخلي من أجل هزيمة "الإرهابيين".

في شأن آخر، قتل شخصان، بينهما رجل شرطة، اليوم الأربعاء، نتيجة تفجير سيارة مفخخة أمام مبنى مديرية أمن قضاء "مديات" في ولاية "ماردين"، جنوب شرقي تركيا.

ووفقا لمعلومات من مصادر أمنية، تسبب التفجير، الذي وقع في منطقة يكتظ بها المارة، في إصابة 23 شخصا، من المدنيين ورجال الشرطة.

ونُقل المصابون إلى المستشفيات القريبة، فيما هرعت فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية إلى مكان التفجير.

وتسبب التفجير في إلحاق أضرار كبيرة بالعديد من المباني المحيطة.

وشهد حي "وزنجيلر" في إسطنبول أمس الثلاثاء، تفجيرا بسيارة مفخخة، استهدف عربات تقل عناصر شرطة، وأسفر الهجوم عن مقتل 11 شخصا – بينهم 4 مدنيين – وإصابة 36 آخرين.