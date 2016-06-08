تركيا تحضر لإجراءات احتجاجية ضد ألمانيا

الرئيس التركي والمستشارة الألمانية – رويترز

أعلن إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اعتزام تركيا اتخاذ إجراءات احتجاجية ضد ألمانيا بعد تبني البرلمان الألماني (بوندستاغ) قرارا يعترف فيه بوقوع إبادة جماعية للأرمن من قبل الإمبراطورية العثمانية قبل مئة عام.

وخلال مؤتمر صحفي جرى بثه تلفزيونيا، قال كالين اليوم الأربعاء إن "السلطات المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية تعد خطة عمل خاصة به".

وتابع كالين أن "الإجراءات" المقترحة سيتم عرضها لاحقا على الرئيس ورئيس الوزراء، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الإجراءات.

يذكر أن تركيا أعربت مرارا عن احتجاجها على قرار البوندستاغ.

في سياق متصل، دعا الرئيس التشيكي ميلوس زيمان برلمان بلاده إلى تبني قرار مشابه للقرار الذي اتخذه البرلمان الألماني (بوندستاغ).

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه) اليوم الأربعاء عن زيمان خلال زيارة للعاصمة الأرمينية يريفان.

وكان زيمان قد وضع إكليلا من الزهور وغرس شجرة عند النصب التذكارية لضحايا الأرمن «تسيتسرناكابرد».

في المقابل، رفض الاشتراكي الديمقراطي يان هاماسيك رئيس مجلس النواب التشيكي مقترح الرئيس زيمان وقال "منذ فترة طويلة وأنا أتبنى وجهة النظر القائلة إن المؤرخين وليس الساسة هم من ينبغي أن يتحدثوا في القضايا التاريخية".

وعلى الرغم من أن منصب الرئيس في التشيك مقصور في أغلب مهامه على النواحي التمثيلية فقط إلا أن زيمان المقرب من روسيا دائما ما يطرح أفكارا تتعلق بالسياسة الخارجية.