بالفيديو: سوريون يتعلمون برمجة الكمبيوتر في ألمانيا

أطلقت كلية ريدي للتكامل الرقمي في ألمانيا، مبادرة لتدريب لاجئين سوريين برمجة الكمبيوتر على أمل حصولهم على فرص عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات المزدهر في برلين.

وبعد التدفق الهائل للمهاجرين إلى ألمانيا العام الماضي، بدأ الاهتمام يتحول إلى تحقيق الاستفادة من مئات آلاف اللاجئين في ألمانيا.

وتبلغ مدة التدريب ستة أشهر، وتأتي هذه المجموعة من السوريين إلى التدريب ثلاث مرات في الأسبوع في مركز ريدي للتكامل الرقمي، وهي مبادرة خاصة غير هادفة للربح، تعلم طالبي اللجوء لغات البرمجة على الكمبيوتر.

وتضم الدورات مسارين، أحدهما للمبتدئين، والثاني للطلاب الذين لديهم خبرة في البرمجة الكمبيوتر.

وتأسست المدرسة في عام 2015 من قبل رجل الأعمال الدنماركي آن كيير ريتشارد.

ويأمل المشاركون في الدورات من أن يمكنهم هذا التدريب من الحصول على وظيفة في سوق تكنولوجيا المعلومات والبرمجة المزدهر في ألمانيا.

ويشار إلى أن أكثر من مليون من طالبي اللجوء، ومن تقطعت بهم السبل، دخلوا إلى ألمانيا العام الماضي.