أول رسالة صوتية لنائب مرشد الإخوان : لا زلت في مصر

دعا د. محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، عناصر الجماعة إلى توحيد الصف وعدم الاستدراج إلى العنف

وحسم "عزت"، خلال أول رسالة صوتية منذ اختفائه قبل 3 سنوات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، حسم الجدل حول مكان اقامته، حيث أشار إلى أنه متواجد داخل مصر، ويباشر مهامه التنظيمية بصفته القائم بأعمال المرشد العام للجماعة.

وأضاف خلال رسالته الصوتية التي جاءت بمناسبة شهر رمضان عناصر الإخوان إلى الالتزام بثوابت الجماعة وقرارات مجالسها الشورية وخياراتها الفقهية في إطار السياسة الشرعية والموجودة في وثائق الجماعة وبياناتها الرسمية، متابعاً: "لا تعتدوا إلا بالتصريحات الرسمية الصادرة عن قيادة الجماعة المتمثلة في المرشد العام والقائم بأعماله في الداخل والأمين العام في الخارج".

كاشفًا عن أن هيئات الجماعة تتمثل في مجلس الشورى العام واللجنة الإدارية المنتخبة المؤقتة برئاسة محمد عبد الرحمن، ثم رابطة الإخوان في الخارج والمتحدثين الرسميين المعتمدين في الداخل والخارج.

وأضاف، "المعركة الحالية" تمثل حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل بحسب وصفه، في معركة مستمرة متصلة الحلقات وإن كانت الحلقة الراهنة من أشدها ضراوة.

محذرا من اختزال المعركة في " مقاومة الانقلاب" معتبرا ان السعي لإسقاطه يمثل جزءا من الصراع والمقاومة للاستبداد والتبعية للمشروع الصهيوأمريكي

وتابع، " البعض يحاول تصوير المعركة على أنها بين "الإخوان" و"العسكر"، أو " الإخوان" و"قائد الانقلاب". لكنني أؤكد إنها معركة الأمة الإسلامية كلها وفي القلب من الإخوان وكل القوى الوطنية والثورية".

محذرا من اختزال مفهوم النصر في كسر الانقلاب، معتبرا أن النصر يتمثل في المقاومة والثبات والالتزام بالمنهج وعدم الاستدراج إلى العنف والحفاظ على وحدة الجماعة والثورة والاصطفاف الثوري.

واكد د.محمود عزت في رسالته على ضرورة تفكيك أركان الانقلاب عبر خلع انياب الفساد وكسر الاستبداد مع الحفاظ على وحدة الوطن .