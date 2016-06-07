مغنية أمريكية: أفكر في الانتحار كلما رأيت ترامب يتحدث

المغنية الأمريكية شير ـ غيتي

قالت المغنية الامريكية المخضرمة "شير" أنها تفكر في "ضرب نفسها بالنار" كلما رأت المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب "يتحدث".

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير بأن تصريحات شير جاءت أثناء مشاركتها في حفل موسيقي كان يعج بالنجوم لتأييد المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون.

وخطفت شير 70/ عاما/ الاضواء أثناء حفل "She’s With Us" (إنها معنا) لجمع التبرعات، والذي أقيم أمس الاثنين في المسرح اليوناني بمدينة لوس أنجليس، عشية الانتخابات التمهيدية في كاليفورنيا.

وشارك في الحفل العديد من نجوم الموسيقى، من أمثال ستيفي وندر 66 عاما، وجون ليغند 37 عاما، وريكي مارتن 44 عاما، وكريستينا أغوليرا 35 عاما.

وقالت شير أثناء الحفل: " أفكر في ضرب نفسي بالنار كلما رأيت دونالد ترامب يتحدث… أعلم أن هيلاري تناضل من أجل المساواة بين جميع الناس وإننا لن نكون بخير مالم نكن جميعا متساويين".