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مصر: عائلة تتهم الشرطة بتعذيب ابنها حتى الموت

7/6/2016

عناصر من الشرطة المصرية تعتقل أحد المواطنين – الجزيرة

اتهمت عائلة مصرية من مدينة المحلة الكبرى بمحافظ الغربية (وسط الدلتا) عناصر من الشرطة بالقبض على ابنها بائع الأسماك، وتعذيبه حتى الموت قبل الإفطار.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن ابن خال الضحية جاد عبد الستار، أن قوة من مباحث قسم ثالث المحلة قامت بالقبض على كمال مصطفى المحضي وتم تعذيبه حتى الموت داخل القسم.

وأضاف عبدالستار للصحيفة، أن الشرطة ألقت القبض على ابن خاله دون وجه حق، أثناء وقوفه بسوق "تحيا مصر" لبيع الأسماك في مدينة المحلة، وأنه كان بحالة صحية جيدة، وبعد ذلك فوجئوا بإبلاغ الشرطة لهم أنه توفى، موضحا أن الجثة بها آثار تعذيب.

بينما قال صلاح مصطفى المحضي شقيق الضحية، أنهم لن يتركوا حقه، مؤكدا أن أفراد الشرطة عذبوه قبل الإفطار حتى الموت.

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