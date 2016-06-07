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فوربس: ميركل أقوى امرأة في العالم

7/6/2016

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

توجت مجلة  "فوربس" الأمريكية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بلقب "أقوى امرأة  في العالم" للعام السادس على التوالي.

وجاء في المرتبة الثانية في القائمة المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، والتي احتلت نفس المرتبة العام الماضي، بينما حلت في المرتبة الثالثة رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي  الأمريكي جانيت يلين، وجاءت في المرتبة الرابعة سيدة الأعمال الأمريكية ميليندا جيتس.       

وانضمت ميركل لأول مرة إلى قائمة فوربس لأقوى نساء في العالم عام  2006، ومنذ ذلك الحين تتصدر ميركل القائمة سنويا باستثناء عام 2010.     

وجاء في تعليل المجلة لتتويج ميركل باللقب هذا العام أيضا أنها تغلبت على تحديات وجودية للاتحاد الأوروبي وأخرجت الاقتصاد الألماني من  الركود.

وذكرت المجلة أن أشجع أفعال ميركل ربما يكون استقبال أكثر من مليون لاجئ  من دول مسلمة في ألمانيا.

يذكر أن ميركل حلت في المرتبة الثانية في قائمة فوربس للشخصيات الأكثر  نفوذا في العالم العام الماضي.

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