البث الحي
منوعات

شاهد: نملة مُحاصَرة في رسم دائرة تحصد 10 ملايين مشاهدة

7/6/2016

حقق مقطع فيديو لنملة محاصرة داخل رسم دائرة نحو 10 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره المدون زولتان بيكاروفيكش " Zoltan Pekarovics " في صفحته على فيسبوك.

وقام زولتان برسم دائرة من الحبر الأسود حول نملة ليرصد رد فعلها، ونشر الفيديو على صفحته على فيسبوك تحت عنوان "صحيح.. توجد الحدود فقط في العقل".

ورصد الفيديو النملة وهي تدور حول نفسها متفحصة الخط الأسود من بعيد، وكلما اقتربت محاولة تجاوزه تراجعت خوفاً منه، وظلت هكذا تدور داخل الدائرة المرسومة، وحصد الفيديو المنشور منذ 13 يوماً على 9 ملايين و540 ألف مشاهدة على موقع فيسبوك.
 
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)