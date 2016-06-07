شاهد: نملة مُحاصَرة في رسم دائرة تحصد 10 ملايين مشاهدة

حقق مقطع فيديو لنملة محاصرة داخل رسم دائرة نحو 10 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره المدون زولتان بيكاروفيكش " Zoltan Pekarovics " في صفحته على فيسبوك.

وقام زولتان برسم دائرة من الحبر الأسود حول نملة ليرصد رد فعلها، ونشر الفيديو على صفحته على فيسبوك تحت عنوان "صحيح.. توجد الحدود فقط في العقل".

ورصد الفيديو النملة وهي تدور حول نفسها متفحصة الخط الأسود من بعيد، وكلما اقتربت محاولة تجاوزه تراجعت خوفاً منه، وظلت هكذا تدور داخل الدائرة المرسومة، وحصد الفيديو المنشور منذ 13 يوماً على 9 ملايين و540 ألف مشاهدة على موقع فيسبوك.