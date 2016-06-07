شاهد: قرد يسرق متجر مجوهرات بالهند ويلوذ بالفرار!

في مشهد غريب ومثير، استطاع قرد سرقة محل مجوهرات بولاية أندرا براديش جنوب الهند بعدما نجح في التسلل إليه بعد عدة محاولات، وفقاً لما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وفي مقطع مصور رصدته كاميرات المراقبة أمام متجر المجوهرات وداخله، ظهر القرد جالساً أمام باب المتجر، وقام أحد العاملين بالمحل بفتح الباب وإعطائه ثمرة الموز ثم أغلق الباب مرة أخرى، لكن القرد استطاع تحريك الباب وتسلل سريعاً داخل المتجر.

ثم تنقل القرد داخل المتجر متجهاً نحو خزينة النقود وجلس على الكرسي المقابل ثم فتح الدرج وسحب 10 آلاف روبية (150 دولار) وهرب سريعاً بالنقود الورقية خارج المحل.

ورغم محايلة العامل للقرد ومحاولة إرضائه بمزيد من الموز إلا أن القرد لم يستجب له على الإطلاق وفر هارباً بالنقود.

ولفت العاملون إلى أن القرد حاول التسلل قبل ذلك داخل المتجر لكنه لم يفلح، كما أنهم دائماً ما يطعمونه الموز بشكل شبه يومي.