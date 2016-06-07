شاهد: قتلى وجرحى في انفجار حافلة للشرطة في إسطنبول

قال مراسل الجزيرة إن تفجيرا استهدف حافلة للشرطة التركية في حي وزنجيلار التاريخي وسط مدينة إسطنبول.

وقع الانفجار في الحي الواقع بوسط إسطنبول قرب جامعة ومواقع سياحية.

وقال محافظ إسطنبول إن التفجير أسفر عن مقتل 11 شخصا، بينهم 7 من الشرطة، وإصابة 36 آخرين.

وقال مراسل الجزيرة إن التفجير نجم عن سيارة ملغمة كانت متوقفة قرب مقر الشرطة.

وقال شهود إن الانفجار كان شديداً، ما تسبب في تحطيم زجاج واجهات المباني والمتاجر القريبة من مكان وقوعه.

وهرعت سيارات إسعاف إلى المكان بعد الهجوم الذي وقع خلال ساعة الذروة الصباحية قرب جامعة اسطنبول والحي الأثري في المدينة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور. وكان مقاتلون أكراد ومتشددون من تنظيم الدولة الإسلامية ويساريون شنوا هجمات في تركيا في الآونة الأخيرة.