شاهد: قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في كربلاء

قتل 5 أشخاص وأصيب12 آخرون، في حصيلة أولية، بانفجار سيارة مفخخة في حي الموظفين بمدينة كربلاء جنوبي العراق، بحسب شهود عيان.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود عيان قولهم "إن قوات الأمن أغلقت منطقة الانفجار فيما هرعت سيارات الاسعاف لإجلاء الضحايا".

وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان وهي ترتفع من منطقة الانفجار التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن ضريحي الإمامين الحسين والعباس (من أئمة الشيعة)

وأكد نصيف الخطابي رئيس مجلس محافظة كربلاء، أن "الهجوم نجم عن سيارة مفخخة" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن أعداد الضحايا.

وتتخذ السلطات الأمنية العراقية على مدار العام اجراءات أمنية مشددة عند مداخل محافظة كربلاء التي تضم مرقدي الإمامين في مسعى لمنع أي هجمات بسيارات مفخخة أو انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة.