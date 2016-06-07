شاهد: سحلية تطارد أسترالياً قام بتصويرها!

طاردت سحلية غاضبة شاباً أسترالياً أثناء قيامه بتصويرها على إحدى الطرق الترابية في أستراليا الغربية، وفقاً لما نشرته وكالة يونايتد برس انترناشيونال الإخبارية "UPI".

وأظهر الفيديو السحلية الصغيرة مزركشة الرقبة وهي تطارد مُصور الحياة البرية الطموح ريكي ماكنزي (18 عاماً) الذي كان ممسكاً بالكاميرا ويقوم بتصويرها أثناء رحلة استكشاف وسط الطرق الترابية التي تبعد 60 ميلاً من الشمال الغربي لمعبر فيتزروي بأستراليا الغربية.

وبدت السحلية في حالة غضب شديد حينما وجه الشاب إليها الكاميرا وبدأت تهاجمه وتجري بسرعة كبيرة نحوه فيما أخذ المصور بالتراجع بسرعة تدريجياً مسلطاً الكاميرا عليها حتى استطاعت الوصول إليه ولم تكتفِ بذلك بل بدأت تتسلق ساقه دون ممانعة منه.

ووجد ماكنزي نفسه مستهدفاً من قبل السحلية الإقليمية التي من الواضح أن مظهر الكاميرا قد عكر مزاجها، وربما يكون التصوير بشكل عام يشعل غضب بعض الزواحف.

وعلق الشاب على الفيديو الذي نشره في صفحته بفيسبوك وعن عدم منع السحلية من تسلق جسده "الأمر بسيط.. كان يمكن أن أواجه الأسوأ"، وحقق الفيديو نحو 300 ألف مشاهدة خلال يومين.