البث الحي
منوعات

شاهد: سحلية تطارد أسترالياً قام بتصويرها!

7/6/2016

طاردت سحلية غاضبة شاباً أسترالياً أثناء قيامه بتصويرها على إحدى الطرق الترابية في أستراليا الغربية، وفقاً لما نشرته وكالة يونايتد برس انترناشيونال الإخبارية "UPI".

وأظهر الفيديو السحلية الصغيرة مزركشة الرقبة وهي تطارد مُصور الحياة البرية الطموح ريكي ماكنزي (18 عاماً) الذي كان ممسكاً بالكاميرا ويقوم بتصويرها أثناء رحلة استكشاف وسط الطرق الترابية التي تبعد 60 ميلاً من الشمال الغربي لمعبر فيتزروي بأستراليا الغربية.

وبدت السحلية  في حالة غضب شديد حينما وجه الشاب إليها الكاميرا وبدأت تهاجمه وتجري بسرعة كبيرة نحوه فيما أخذ المصور بالتراجع بسرعة تدريجياً مسلطاً الكاميرا عليها حتى استطاعت الوصول إليه ولم تكتفِ بذلك بل بدأت تتسلق ساقه دون ممانعة منه.

ووجد ماكنزي نفسه مستهدفاً من قبل السحلية الإقليمية التي من الواضح أن مظهر الكاميرا قد عكر مزاجها، وربما يكون التصوير بشكل عام يشعل غضب بعض الزواحف.

وعلق الشاب على الفيديو الذي نشره في صفحته بفيسبوك وعن عدم منع السحلية من تسلق جسده "الأمر بسيط.. كان يمكن أن أواجه الأسوأ"، وحقق الفيديو نحو 300 ألف مشاهدة خلال يومين.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)