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شاهد: رجل من غزة يحول منزله إلى "مصنع فوانيس"

7/6/2016

كل عام مع اقتراب شهر رمضان يحول مرعب غبن أحد سكان مدينة غزة غرفة المعيشة بمنزله إلى ورشة لصناعة فانوس رمضان.

ويبيع الرجل البالغ من العمر 50 عاما منتجه النهائي لسكان المدينة ويقول إنه يأمل أن تبعث فوانيسه البهجة في قلوب الناس.

ويساعده أفراد أسرته في صناعة الفوانيس من الورق الملون والصمغ والحبال.

ويبيع غبن وهو أب لتسعة أولاد فوانيسه بما بين عشرة و 15 دولارا للفانوس الواحد اعتمادا على حجمه.

ويصنع غبن نحو 500 فانوس كل عام عادة ما يبيعها كلها,  لكنه يقول إن المبيعات هذا العام أقل إذ يواجه سكان غزة صعوبات في كسب عيشهم.

وقطاع غزة معزول عن العالم بحصار تفرضه عليه إسرائيل ومصر واقتصاده في أزمة بمعدل بطالة يبلغ 43 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 1.95 مليون نسمة.

ويصنع غبن الفوانيس منذ خمس سنوات ويأمل أن يتمكن دائما من إنارة منازل الناس بفوانيسه التي يصنعها في رمضان.

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