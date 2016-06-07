شاهد: تحية عسكرية لكلبة شاركت في البحث بأحداث سبتمبر

توفيت الكلبة "بريتغان" التي شاركت في عملية البحث عن ناجين تحت أنقاض برج التجارة العالمي في أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

وقال بيان صادر عن ولاية تكساس إن الكلبة "بريتغان" توفيت أمس الاثنين عن 16 عاما بطريقة الموت الرحيم في عيادة بيطرية في مدينة هيوستن، حيث كانت تعاني من المرض.

"بريتغان" كانت في الثانية من عمرها حينما شاركت في عملية البحث عن رفات تحت أنقاض برج التجارة العالمي الذي تهدم في أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وقضت حينئذ مع بقية الكلاب عشرة أيام تحت الأنقاض للبحث عن ناجين.

واصطف نحو عشرين شخصا بينهم جنود على الرصيف المؤدي إلى العيادة البيطرية وأدوا التحية العسكرية لبريتغان وهي تسير للمرة الأخيرة قبل وفاتها وغادرت من المستشفى ملفوفة في العلم الأمريكي.