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روما يجدد عقد توتي للموسم الـ 25

7/6/2016

توتي يبلغ من العمر 39 عاما- أسوشيتدبرس

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تجديد عقد القائد المخضرم فرانشيسكو توتي لموسم 2017/2016 ليخوض بذلك الموسم الخامس والعشرين مع الفريق.  

ولم يكشف روما عن التفاصيل المالية للعقد ولكن من المتوقع أن يتقاضى توتي مليون يورو (1.13 مليون دولار) في الموسم المقبل بعد ان كان يحصل على 5ر4 مليون يورو في الموسم الواحد في السابق.

وأفادت تقارير بأن توتي الذي يبلغ عامه الأربعين في سبتمبر/أيلول المقبل، اتفق مع رئيس روما جيمس بالوتا على أن يتولى منصبا إداريا مع الفريق في 2017 ولمدة ستة أعوام. 

وبدأ مشوار توتي، المتوج مع منتخب إيطاليا بلقب مونديال 2006، مع روما في 1993 حيث شارك في 601 مباراة وسجل 248 هدفا، وساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في موسم 2001/2000 وفاز مع الفريق مرتين بلقب كأس إيطاليا.

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