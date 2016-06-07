الرئيس السوري: الطرف الأمريكي لم يلتزم بشروط الهدنة

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إنه لم يكن هناك التزام من جانب الطرف الأمريكي فيما يتعلق بشروط الهدنة، وتابع: "الهدنة سمحت لنا بتركيز الجهود العسكرية في اتجاه واحد وتحرير العديد من المناطق".

وأضاف في مستهل دورة انعقاد جديدة للبرلمان (الثلاثاء) أنه طرح منذ بداية مفاوضات جنيف 3 ورقة مبادئ للمحادثات مع الأطراف الأخرى، وتابع: "نعتبر أن من وضع الأسئلة التي طرحت على وفدنا لمفاوضات جنيف إما هواة أو مبتدئون في السياسة".

وأشار "الأسد" إلى أن ما تسمى بالمرحل الانتقالية المطلوبة تستهدف القضاء على الدستور ومن ثم الدولة وهويتها.

وأوضح أن الصراعات الدولية أفرزت صراعات إقليمية انعكست بشكل مباشر على المنطقة العربية عموماً وسوريا خاصة، لافتاً إلى أن النظام الطائفي يحول أبناء الوطن الواحد إلى أعداء وخصوم يبحث كل منهم عن حلفاء في الخارج.