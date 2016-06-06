9 أرقام تتنظر التحطيم في أمم أوروبا المقبلة

تقام النسخة الـ 15 من البطولة في فرنسا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة تحطيم أرقام قياسية قد تشهدها بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في نسختها الخامسة عشرة المزمع إقامتها بفرنسا، في الفترة من 10 يونيو/ حزيران – 10 يوليو/ تموز 2016.

ورصدت وكالة الأناضول 9 أرقام قياسية تسعى المنتخبات المشاركة ولاعبوها ومدربوها لتحطيمها في بطولة فرنسا.

– يحاول مهاجمو المنتخبات المشاركة كسر الرقم التاريخي المسجل باسم الفرنسي ميشيل بلاتيني، كهداف لأمم أوروبا برصيد 9 أهداف.

– يحاول اللاعبون كسر الرقم التاريخي المسجل باسم الروسي ديميتري كيريشينكو، كأسرع الأهداف المسجلة، حيث تمكن في بطولة 2004 بالبرتغال، من هز شباك اليونان بعد مرور دقيقة وثماني ثوان فقط، من انطلاق المباراة.

– يحاول المنتخب الإسباني الفوز باللقب القاري المقبل، ليصبح أول فريق يتوّج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، حيث سبق له التتويج باللقب عامي 2008 و2012.

– يتنافس المنتخبان الإسباني والألماني على الفوز بالبطولة، للتربع على قمة أكثر المنتخبات الفائزة باللقب القاري، حيث سبق لكليهما الفوز باللقب 3 مرات.

– يسعى المنتخب الفرنسي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، والتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، لمعادلة المنتخبين الإسباني والألماني في عدد مرات التتويج بالبطولة القارية.

– تسعى المنتخبات المشاركة في البطولة المقبلة لكسر الرقم المسجل باسم منتخب "الديوك" الفرنسية المتربع على قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في بطولة واحدة، وكان ذلك بتسجيله 14 هدفًا في عام 1984.

– يسعى الإسباني فينسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب بلاده للتتويج بالبطولة المقبلة، ليصبح اللقب القاري الرابع الذي يتوج به مدرب إسباني، ليعادل الرقم الألماني، حيث يعتبر المدربون الألمان، الأكثر تتويجًا بلقب أمم أوروبا على مدار تاريخها بإجمالي 4 مدربين.

– في حال مشاركته في إحدى مباريات البطولة المقبلة، سيحقق الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد البطولات الدولية التي يشارك فيها، وسيصبح أكثر لاعب في التاريخ مشاركة في البطولات الكبرى (5 كؤوس عالم، و4 أمم أوروبا ومشاركة في بطولتين قاريتين).

– من المتوقع أن تشهد النسخة القادمة للبطولة تسجيل أكبر عدد من الأهداف مقارنة بالنسخ الماضية نظرًا لزيادة عدد الفرق المشاركة (24)، ومن ثم تحطيم الرقم المسجل في نسخة 2000 التي شهدت تسجيل 85 هدفًا.

وبعيدًا عن الأرقام القياسية تسعى دول رومانيا وسويسرا وألبانيا وانجلترا وويلز وروسيا وسلوفاكيا وبولندا وأوكرانيا وأيرلندا الشمالية وكرواتيا وتركيا وجمهورية التشيك وبلجيكا والسويد وجمهورية أيرلندا والبرتغال وأيسلندا والنمسا والمجر، للفوز بالبطولة القارية للمرة الأولى في تاريخها.