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منع ركوب أكثر من شخصين على الدراجة النارية ببنغلاديش

6/6/2016

منع ركوب أكثر من شخصين على الدراجة النارية ببنغلاديش

أعلنت وزارة الداخلية في بنغلاديش الاثنين حظر ركوب أكثر من شخصين على الدراجات النارية بعد تكثيف هجمات المسلحين باستخدام وسيلة النقل هذه مؤخرا.

وقتل ثلاثة مهاجمين على دراجة نارية (الأحد) زوجة ضابط كبير في قوة مكافحة الإرهاب في أثناء مرافقة ابنها إلى محطة لحافلة المدرسة في شيتاغونغ جنوب شرق البلد.

وأوقف أربعة مشتبه بهم في الهجوم الدامي، الأخير في سلسلة اعتداءات نسبت إلى مسلحين متشددين، كما تمت مصادرة دراجة نارية ربما استخدمت في الهجوم على ما صرح رئيس شرطة المدينة.

وأكد وزير الداخلية "أسد الزمان خان" أن الحكومة ستحظر أكثر من راكبين على الدراجات النارية، علما بأن تجاوز هذا العدد للركاب شائع في شوارع البلد الفقير.

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