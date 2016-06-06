مقتل 5 عناصر من المخابرات الأردنية شمالي عمان ـ أرشيف

قتل خمسة من العناصر التابعة للمخابرات العامة الأردنية، اليوم الاثنين، في هجوم استهدف مكتبا للجهاز في مخيم "البقعة" للاجئين، شمالي العاصمة عمان، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني إن "مكتب المخابرات العامة في مخيم البقعة تعرض لهجوم إرهابي دنيء في تمام الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي) من صبيحة أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك في دليل واضح على السلوك الإجرامي لهذه العناصر وخروجها عن ديننا الحنيف وأراقوا دماء زكية نذر أصحابها أنفسهم لحماية الوطن والمواطن والمنجزات".

وأضاف المومني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن " الهجوم أسفر عن استشهاد خمسة من عناصر المخابرات العامة هم خفير وعامل وثلاثة ضباط صف من حرس المكتب" .

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تلاحق الجناة وتتولى التحقيق في ملابسات وظروف الهجوم وستعلن عن كافة تفاصيله لاحقاً".