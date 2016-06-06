"مذبحة للبط" في أول أيام رمضان بمحافظة مصرية

طفل يمسك ببطة في أحد أسواق الدواجن في مصر

بمجرد ثبوت هلال شهر رمضان يستعد أهالي محافظة دمياط (شمال مصر) لإفطار أول أيام الشهر الكريم، حيث جرت العادة أن يكون البط هو الطبق الرئيس لإفطار اليوم الأول.

وقالت جريدة الأهرام الرسمية إن أهالي محافظة دمياط، غنيّهم وفقيرهم، يستعدون لوجبة البط هذه قبل رمضان بأيام، بحيث صار البط كما لو كان أحد "شعائر" إفطار اليوم الأول من شهر رمضان.

وقالت الصحيفة إن سعر كيلو البط وصل إلى 40 جنيها (نحو 4.5 دولار) وإن البطة الواحدة يصل سعرها إلى نحو 140 جنيها (نحو 16 دولارا).

وقالت الصحيفةإن عدد البط الذي تستهلكه المحافظة في اليوم الأول من شهر رمضان قد يصل إلى نحو 350ألف بطة، بتكلفة تقدر بنحو 49 مليون جنيه (نحو 5 ملايين دولار).

*سعر الدولار الأمريكي = 8.88 جنيها مصريا في السوق الرسمية ويصل إلى 11 جنيها في السوق الموازية.