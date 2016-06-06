كتاب أمريكي: هيلاري كلينتون أصابت عين زوجها بكدمة

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قال عميل سابق في جهاز حماية الرؤساء الأمريكيين إن هيلاري كلينتون أصابت عين زوجها بكدمة سوداء خلال شجار بينهما أثناء توليه منصب الرئاسة.

وقال العميل السابق غاري بايرن في كتابه "أزمة في الشخصية" إن شجارا كبيرا وقع بين كلينتون وزوجته هيلاري انتهى بصوت تكسير وجدت بعده مزهرية مكسورة على الأرض.

وأضاف بايرن أن كلينتون خرج في اليوم التالي بكدمة سوداء حول عينه من أثر الشجار، وأنه سأل كلينتون عن سبب اللون الأسود حول عينه، فرد كلينتون بأنه يعاني من الحساسية بسبب شرب القهوة.

ووجه بايرن انتقادات حادة في كتابه لأسلوب هيلاري كلينتون في القيادة بأسلوب وصفه بأنه "مروع" وقال إنها "تفتقر للنزاهة والرزانة" اللازمة لتتولى منصب الرئاسة.

وأضاف بايرن أن شخصية كلينتون "متقلبة وسريعة الغضب ويسيطر عليها المتملقون وتتجاهل القواعد التي يضعها الآخرون".

وكان بايرن أول من أثار مخاوف من وجود مونيكا لوينسكي في البيت الأبيض. وتورط كلينتون في فضيحة جنسية مع "لوينسكي" اعتذر عنها عام 1998.

ويصدر كتاب بايرن في 28 من يونيو/حزيران الجاري، أي قبل نحو شهر من فوز كلينتون المتوقع بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية.