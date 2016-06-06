البث الحي
منوعات

كتاب أمريكي: هيلاري كلينتون أصابت عين زوجها بكدمة

6/6/2016

غلاف الكتاب

قال عميل سابق في جهاز حماية الرؤساء الأمريكيين إن هيلاري كلينتون أصابت عين زوجها بكدمة سوداء خلال شجار بينهما أثناء توليه منصب الرئاسة.

وقال العميل السابق غاري بايرن في كتابه "أزمة في الشخصية" إن شجارا كبيرا وقع بين كلينتون وزوجته هيلاري انتهى بصوت تكسير وجدت بعده مزهرية مكسورة على الأرض.

وأضاف بايرن أن كلينتون خرج في اليوم التالي بكدمة سوداء حول عينه من أثر الشجار، وأنه سأل كلينتون عن سبب اللون الأسود حول عينه، فرد كلينتون بأنه يعاني من الحساسية بسبب شرب القهوة.

ووجه بايرن انتقادات حادة في كتابه لأسلوب هيلاري كلينتون في القيادة بأسلوب وصفه بأنه "مروع" وقال إنها "تفتقر للنزاهة والرزانة" اللازمة لتتولى منصب الرئاسة.

وأضاف بايرن أن شخصية كلينتون "متقلبة وسريعة الغضب ويسيطر عليها المتملقون وتتجاهل القواعد التي يضعها الآخرون".

وكان بايرن أول من أثار مخاوف من وجود مونيكا لوينسكي في البيت الأبيض. وتورط كلينتون في فضيحة جنسية مع "لوينسكي" اعتذر عنها عام 1998.

ويصدر كتاب بايرن في 28 من يونيو/حزيران الجاري، أي قبل نحو شهر من فوز كلينتون المتوقع بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)