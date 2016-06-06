فيديو: جوكوفيتش يعرض كأس فرنسا للتنس في ميدان بباريس

عرض نوفاك جوكوفيتش، الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس كأسه (الاثنين في ميدان الكونكورد بباريس بعد أن أصبح الرجل الثالث في تاريخ الرياضة الذي يحمل أربع ألقاب كبرى في الوقت نفسه.

وكان نوفاك جوكوفيتش الصربي قد تغلب على أندي موراي البريطاني في أربع مجموعات أمس (الأحد) ليفوز في أول منافسة يخوضها على بطولة فرنسا المفتوحة.

وبهذا الفوز أصبح الرجل الثالث في تاريخ الرياضة الذي يحمل أربع ألقاب كبرى في الوقت نفسه، مثل دون بادج ورود لافير من قبله.

ويشار إلى أن النجم الصربي فاز في 12 بطولة كبرى حتى الآن، وهو العدد نفسه من البطولات التي فاز فيها روي إمرسون، ويبعد ببطولتين عن بيت سامبراس الأمريكي ورفائيل نادال الإسباني وبخمسة عن روجر فيدرير السويسري الفائز بأكبر عدد من الألقاب الكبرى.