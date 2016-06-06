البث الحي
منوعات

فيديو: جوكوفيتش يعرض كأس فرنسا للتنس في ميدان بباريس

6/6/2016

عرض نوفاك جوكوفيتش، الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس كأسه (الاثنين في ميدان الكونكورد بباريس بعد أن أصبح الرجل الثالث في تاريخ الرياضة الذي يحمل أربع ألقاب كبرى في الوقت نفسه.

وكان نوفاك جوكوفيتش الصربي قد تغلب على أندي موراي البريطاني في أربع مجموعات أمس (الأحد) ليفوز في أول منافسة يخوضها على بطولة فرنسا المفتوحة.

وبهذا الفوز أصبح الرجل الثالث في تاريخ الرياضة الذي يحمل أربع ألقاب كبرى في الوقت نفسه، مثل دون بادج ورود لافير من قبله.

ويشار إلى أن النجم الصربي فاز في 12 بطولة كبرى حتى الآن، وهو العدد نفسه من البطولات التي فاز فيها روي إمرسون، ويبعد ببطولتين عن بيت سامبراس الأمريكي ورفائيل نادال الإسباني وبخمسة عن روجر فيدرير السويسري الفائز بأكبر عدد من الألقاب الكبرى.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)