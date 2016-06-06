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طلاب أتراك يصممون روبوتاً يؤدي مناسك الحج

6/6/2016

ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية أن طلابا في إحدى المدراس بمحافظة بينجول التركية، قاموا بتصميم رجل آلي (روبوت) أطلق عليه اسم "الروبوت الحاج".

وأضافت الصحيفة أن "الروبوت الحاج" صمم ليقوم بأداء مناسك الحج بشكل آلي، بما في ذلك الطواف حول الكعبة والوقوف على جبل عرفة.

وأشارت إلى أن المشروع الدراسي الذي صممه طلاب في الصف السابع الإعدادي، بإشراف أستاذ مادة التصميم التكنولوجي ، حصل على دعم من قبل مؤسسة توبيتاك التركية لدعم التكنولوجيا والبحوث العلمية.

وحول المشروع، قال أستاذ المادة ، محمود بال أوغلو إنه قدم للطلاب نماذج لصنع روبوتات بسيطة لأهداف تعليمية، ثم طلب منهم اختيار موضوع أو فكرة رئيسية مميزة للروبوت الخاص بهم. وقد وقع اختيار ثلاثة من الطلاب على صناعة روبوت يؤدي مناسك الحج.

كما أفاد الأستاذ بنية الطلبة توسيع مشروعهم في حال الحصول على دعم إضافي من المؤسسات المعنية، لتطوير إمكانيات الروبوت الذي يظهر بلباس أبيض أشبه بملابس الإحرام، ويجيد حتى الآن الطواف حول الكعبة والوقوف على جبل عرفة.

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