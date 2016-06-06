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شاهد: وجبة الإفطار الصحية أولى حلقات "كبسولات طبية"

6/6/2016

قالت متخصصة تغذية إن شهر رمضان يجب أن يكون له نظام غذائي يعتمد على عدة محاور منها الحالة الصحية للصائم واختيار الأطعمة المناسبة.

وأوضحت "د.عائشة صقر" رئيس قسم التغذية بمستشفى العمادي بالدوحة إنه اتباعا لسنة الرسول الكريم يجب تناول من 3 إلى 7 تمرات يوميا بحسب الوضع الصحي للشخص.

وأضافت في أولى حلقات "كبسولات طبية": التمر يُعتبر من أهم مصادر الطاقة التي يحتاجها الصائم كما يتم تناول من كوبين إلى 3 أكواب من الماء.

وتابعت: في وجبة الإفطار يمكن أن يبدأ الصائم بالمشروبات الساخنة "الشوربة" ثم يستريح لمدة عشرين دقيقة وهي فترة ضرورية حتى تشعر المعدة بالشبع جزئيا ثم يمكن بعد ذلك تناول الطبق الرئيس في وجبة الإفطار ويُفضل أن يتناول الصائم البروتينات ذات الدهون القليلة مثل الأسماك والدجاج ثم اللحوم.

وأكدت أنه من الأفضل تناول الأسماك مرتين أسبوعيا والدجاج كذلك واللحوم مرة أسبوعيا.

وقالت إنه يجب التركيز على نوع النشويات التي يتم تناولها في وجبة الإفطار، ونصحت الصائم بتناول الخبز الأسمر أو الأرز الأسمر بدلا من الأرز الأبيض والخبز الأبيض.

كما دعت إلى ضرورة تقليل السكريات المركزة واستبدال الحلويات بالفواكه قدر الإمكان.

"كبسولات طبية" هي حلقات خاصة لموقع الجزيرة مباشر تقدم نصائح طبية مختلفة خلال شهر رمضان.

المصدر : الجزيرة مباشر
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