شاهد: معاقة مصرية تعمل عارضة أزياء

تحدت "رانيا رشدي" وهي فتاة مصرية معاقة الصورة النمطية لعارضات الأزياء من خلال إصرارها على العمل كعارضة أزياء من فوق كرسي متحرك.

وبدأت رانيا العمل في المجال عارضة للحجاب ولأدوات تجميل في عمر 21 عاما لكنها بدأت تعرض أزياء مثل الفساتين عندما استشعرت عدم وجود عارضات أزياء من المعاقات.

ويقتصر ما تقوم به رانيا حتى الآن على جلسات تصوير، منتقدة بيوت الأزياء التي لا توظف عارضات يعانين إعاقات جسدية.

وتقول رانيا إنها تسعى إلى إثبات أن وجودها على كرسي متحرك لا يمثل عائقا أمام تحقيقها النجاح، بل على العكس فإنه يعد دافعا لها لتتحدى التصور العام للجمال، كما تأمل أن تصبح نموذجا ملهما لغيرها.