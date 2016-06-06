البث الحي
منوعات

شاهد: مذيع مصري: "افطروا تمر ولبن وأنا هفطر فخدة ضاني"

6/6/2016

أثار المذيع المصري "أحمد موسى" انتقادات واسعة بعد دعوته المصريين إلى عدم الإسراف، والاكتفاء بالتمر واللبن في الإفطار في شهر رمضان، لكنه قال إنه سيفطر على "فخدة ضاني".

ودعا موسى في حلقة الأحد 5 من يونيو/حزيران الجاري من برنامجه "على مسؤوليتي" التي يقدمها على قناة صدى البلد المصريين إلى التقشف وعدم المبالغة في مائدة الإفطار في شهر رمضان.

وقال: "شوية بلح مع شوية لبن، تنقعهم في اللبن في كوباية زي كده، لبن وشوية بلح، أحلى فطار، حاجة بسيطة أوي تتعمل في أي حتة".

دعوة موسى تأتي وسط شكاوى واسعة من المواطنين في مصر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأضاف موسى: "عين الجمل بـ180 جنيه هيعملك ايه يعني؟ هيعالجك من القلب؟ كل بلحاية، يا سلام، بلحاية أحلى من عين الجمل".

لكن موسى استطرد متحدثا عما يفضله في الإفطار: "أول يوم رمضان ده لو مكلتش قطايف ميبقاش عندي رمضان، لازم القطايف، ملهاش حل يعني".

وتابع قائلا: "والفخدة الضاني كده اللي داخلة الفرن وحواليها مش عارف شوية ايه وبتاع، تخرج كده قبل، مش عاوز أقولكم بأة، ده الفطار بأة،عشان اللي مش عارف يبقى عارف، هفطر ايه بكرة إن شاء الله".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)