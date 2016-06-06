شاهد: مذيع مصري: "افطروا تمر ولبن وأنا هفطر فخدة ضاني"

أثار المذيع المصري "أحمد موسى" انتقادات واسعة بعد دعوته المصريين إلى عدم الإسراف، والاكتفاء بالتمر واللبن في الإفطار في شهر رمضان، لكنه قال إنه سيفطر على "فخدة ضاني".

ودعا موسى في حلقة الأحد 5 من يونيو/حزيران الجاري من برنامجه "على مسؤوليتي" التي يقدمها على قناة صدى البلد المصريين إلى التقشف وعدم المبالغة في مائدة الإفطار في شهر رمضان.

وقال: "شوية بلح مع شوية لبن، تنقعهم في اللبن في كوباية زي كده، لبن وشوية بلح، أحلى فطار، حاجة بسيطة أوي تتعمل في أي حتة".

دعوة موسى تأتي وسط شكاوى واسعة من المواطنين في مصر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأضاف موسى: "عين الجمل بـ180 جنيه هيعملك ايه يعني؟ هيعالجك من القلب؟ كل بلحاية، يا سلام، بلحاية أحلى من عين الجمل".

لكن موسى استطرد متحدثا عما يفضله في الإفطار: "أول يوم رمضان ده لو مكلتش قطايف ميبقاش عندي رمضان، لازم القطايف، ملهاش حل يعني".

وتابع قائلا: "والفخدة الضاني كده اللي داخلة الفرن وحواليها مش عارف شوية ايه وبتاع، تخرج كده قبل، مش عاوز أقولكم بأة، ده الفطار بأة،عشان اللي مش عارف يبقى عارف، هفطر ايه بكرة إن شاء الله".