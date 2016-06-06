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شاهد: مخيم الزعتري.. فرحة برمضان رغم معاناة اللجوء

5/6/2016

استعد آلاف اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن لشهر رمضان جديد بعيدا عن أرض الوطن.

ويبعد المخيم نحو 15 كيلومترا عن الحدود الأردنية السورية ويؤوي قرابة 85 ألف لاجئ يعيش كثيرون منهم في المخيم منذ عام 2012.

ويحاول سكان المخيم خلق جو روحاني مبهج أثناء شهر رمضان برغم بعدهم عن وطنهم.

 وقال صاحب أحد المتاجر ويدعى غزوان قيسي إنه يشتري المأكولات التي يتناولها المسلمون عادة في شهر رمضان.

وقال محمد عماري الذي يقيم في المخيم منذ ثلاثة أعوام إنه يفتقد شهر رمضان في مسقط رأسه في درعا بسوريا.

 وأضاف: "الواحد لازم يعيش الأجواء الرمضانية.. يطلع يتسوق هو والأولاد والمدام ولازم يكون فيه لمة كبيرة. هاي الأجواء الرمضانية المعروفة دائما عندنا يعني في أغلب الأحيان رمضان هو للمة هو للمحبة للخير. شهر البركة".

 ومع قلة فرص العمل المتاحة للاجئين بدأت مدخراتهم في النفاد ويعيش العديد منهم في المخيم معتمدين على مساعدات برنامج الغذاء العالمي ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم لشهر رمضان.

 وقالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي في الأردن شذى مغربي إن البرنامج يقدم المساعدات للسوريين عن طريق بطاقة الكترونية يُعاد شحنها بالمال شهريا.

ويتيح هذا للاجئين شراء احتياجاتهم بدلا من تلقي مساعدات غذائية.

وقالت المتحدثة "طبعا إحنا السنة هاي بشهر رمضان المبارك في وضع كثير أحسن مما كان عن السنة الماضية. السنة الماضية نظرا لشح التبرعات اضطرينا إنه نخفض قيمة المساعدات بدل ما بعض الأشخاص تقريبا 220 ألف لاجئ سوري مقيم خارج المخيمات بدل ما يحصلوا على 20

دينار للشخص في الشهر حصلوا على 15 دينار للشخص في الشهر. السنة هاي طبعا إحنا في وضع كثير أحسن بفضل منحة سخية من ألمانيا واستجابة غير مسبوقة في مؤتمر لندن".

ويؤوي الأردن أكثر من 1.4 مليون لاجئ يعيش معظمهم في مناطق حضرية ويعيش نحو 100 ألف لاجئ سوري في المخيمات.

وقالت الأمم المتحدة إنه منذ بدء الثورة السورية في عام 2011 فر أكثر من 4.2 مليون شخص من سوريا في حين يوجد حوالي 13.5 مليون شخص داخل سوريا في حاجة للحماية والمساعدة من بينهم ستة ملايين طفل.

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