شاهد: محمد علي كلاي يتحدث عن الاستعداد للقاء الله

ردا على سؤال لطفل لأسطورة الملاكمة الراحل محمد علي كلاي عن مستقبله بعد التقاعد والرحيل عن الحلبة، ماذا سيفعل؟!

كان رد الأسطورة سريعا سوف أستعد للقاء الله، وأضاف كلاي خلال لقاء جماهيري قبل عشرات السنين أنه لن يدرب الملاكمة أو يمتلك العقارات أو ينشغل بالأعمال التجارية فكلها لن تدخل الإنسان الجنة.

وأثبت كلاي للحضور وجود الله من خلال كأس ماء ، متسائلا "هل أوجد هذا الكأس نفسه، هل أوجد المبنى هذا نفسه؟ وبالتالي، كيف يمكن للقمر أن يستقر مكانه في الفضاء دون خالق، أو أن تسبح الشمس والكواكب دون صانع؟!

وشدد وقتها على أن الجميع سوف يموت والموت قد يأتي في أي وقت، وسوف يحاسب الناس على أعمالهم ولذلك من الأفضل أن يقدم الإنسان الخير لأنه الطريق إلى الجنة.