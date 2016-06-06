شاهد: قتيلان خلال تظاهرة للمعارضة في كينيا

قتل رجلان بالرصاص (الاثنين) في كيسومو غربي كينيا، عندما فرقت الشرطة تظاهرة للمعارضة كانت تطالب بحل اللجنة الانتخابية، كما قال شهود والصليب الأحمر.

وأفاد شهود بحسب وكالة فرانس برس أن القتيلين رجلان وقد ظهرت إصابات الرصاص على جثتيهما.

عادت الاحتجاجات إلى نيروبي اليوم الاثنين، بعدما فشلت المفاوضات بين الحكومة والمعارضة بشأن كيفية إصلاح اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود.

قاد زعماء المعارضة تظاهرات سلمية في العاصمة نيروبي، وطالبوا بحل لجنة الانتخابات على خلفية مزاعم بالتحيز والفساد.

في البداية، منعت الشرطة التظاهرات، لكن محكمة قضت بأن الدستور يسمح بحق الاعتصام وأمرت الشرطة بتأمين المحتجين.