البث الحي
منوعات

شاهد: قتيلان خلال تظاهرة للمعارضة في كينيا

6/6/2016

قتل رجلان بالرصاص (الاثنين) في كيسومو غربي كينيا، عندما فرقت الشرطة تظاهرة للمعارضة كانت تطالب بحل اللجنة الانتخابية، كما قال شهود والصليب الأحمر.

وأفاد شهود بحسب وكالة فرانس برس أن القتيلين رجلان وقد ظهرت إصابات الرصاص على جثتيهما.

عادت الاحتجاجات إلى نيروبي اليوم الاثنين، بعدما فشلت المفاوضات بين الحكومة والمعارضة بشأن كيفية إصلاح اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود.

قاد زعماء المعارضة تظاهرات سلمية في العاصمة نيروبي، وطالبوا بحل لجنة الانتخابات على خلفية مزاعم بالتحيز والفساد.

في البداية، منعت الشرطة التظاهرات، لكن محكمة قضت بأن الدستور يسمح بحق الاعتصام وأمرت الشرطة بتأمين المحتجين.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)