شاهد: فوز المكسيك وفنزويلا في كوبا أمريكا

سجلت المكسيك هدفين في الدقائق الخمس الأخيرة لتهزم اوروغواي 3-1 في مباراة مثيرة بالمجموعة الثالثة في كأس كوبا امريكا لكرة القدم التي شهدت طرد لاعب من كل فريق.

ولم تكن البداية جيدة لمنتخب اوروغواي من قبل حتى انطلاق المباراة عندما تم عزف النشيد الوطني لتشيلي بطريق الخطأ بدلا من النشيد الوطني للأوروغواي قبل أن يعتذر المنظمون عن حدوث "خطأ بشري".

وبدأت بعد ذلك المكسيك بقوة وسجلت أسرع هدف في البطولة حتى الان في أول ظهور لها في منطقة جزاء اوروغواي في الدقيقة الرابعة عندما سجل الفارو بيريرا هدفا بالخطأ في مرماه.

وضغط المنتخب المكسيكي من أجل زيادة حصيلته مستغلا طرد لاعب من الأوروغواي إلا أن دييغو غودين قائد الأوروغواي تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74 بعد طرد لاعب من المكسيك.

لكن الكلمة الاخيرة كانت للمكسيك التي سجلت هدفين في الدقائق السبع الاخيرة أولا عبر المدافع المخضرم رافايل ماركيز بتسديدة رائعة سكنت سقف الشباك (85)، ثم أكد هيكتور هيريرا الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وقاد الفوز المنتخب المكسيكي لتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن فنزويلا التي هزمت جاميكا 1-صفر بهدف وحيد سجله جوزيف مارتينيز في الدقيقة 16.

وطرد الحكم لاعب جامايكا رودولف اوستن في الشوط الاول قبل ان يلحق به مدرب المنتخب وينفريد شايفر في الشوط الثاني بعد مناقشة ساخنة مع الحكم فيكتور كاريو بين الشوطين.

وتلتقي المكسيك لاحقا مع جاميكا في حين تلعب اوروغواي ضد فنزويلا.