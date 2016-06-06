شاهد: عنكبوت يرقص لاجتذاب أنثاه

اكتشف عالم في مدينة سيدني الأسترالية سبع فصائل جديدة من عنكبوت الطاووس الذي يتميز بألوانه الزاهية، والذي يجتذب أنثاه بالرقص.

وتوصل يورغن أوتو بمساعدة زميله ديفيد نولز لهذه الاكتشافات بينما كان يبحث عن عناكب أخرى في غرب أستراليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورغم أن مقاطع الفيديو التي يظهر فيها العنكبوت وهو يرقص تتمتع بشعبية كبيرة على الإنترنت فإن بعض إناث العنكبوت الطاووس ينتهي بهن الأمر إلى التهام الذكور إذا لم تعجبهن الرقصات.

ويعني اكتشاف الفصائل الجديدة أن هناك الآن 48 نوعا معروفا من العناكب توجد معظمها في جنوب أستراليا وتتراوح في الحجم بين ثلاثة وخمسة مليمترات.

وقال أوتو إن العناكب الراقصة لا تمثل أي تهديد للإنسان ويمكن مقارنتها بالقطط الصغيرة.