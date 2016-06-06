شاهد: النازحون من الفلوجة يعانون مع دخول رمضان

مع بدء شهر رمضان في معظم دول العالم يقول النازحون من مدينة الفلوجة العراقية إن ظروف معيشتهم السيئة ستجعل صيامهم مستحيلا هذا العام.

وقال سكان مخيم يقع على بعد أميال قليلة من منازلهم التي فروا منها إنهم يفتقرون للطعام والكهرباء ويعانون حر الصيف اللافح.

وفر معظم النازحين من الفلوجة بعد سيطرة تنظيم الدولة عليها عام 2014، وباتوا بلا مصادر للدخل.

وإلى جانب معاناة الفلوجة من نقص الماء والطعام والدواء فإنها تتعرض الآن لقصف من القوات العراقية والميليشيات المتحالفة معه وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بهدف استرداد المدينة من تنظيم الدولة.