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شاهد: النازحون من الفلوجة يعانون مع دخول رمضان

6/6/2016

مع بدء شهر رمضان في معظم دول العالم يقول النازحون من مدينة الفلوجة العراقية إن ظروف معيشتهم السيئة ستجعل صيامهم مستحيلا هذا العام.

وقال سكان مخيم يقع على بعد أميال قليلة من منازلهم التي فروا منها إنهم يفتقرون للطعام والكهرباء ويعانون حر الصيف اللافح.

وفر معظم النازحين من الفلوجة بعد سيطرة تنظيم الدولة عليها عام 2014، وباتوا بلا مصادر للدخل.

وإلى جانب معاناة الفلوجة من نقص الماء والطعام والدواء فإنها تتعرض الآن لقصف من القوات العراقية والميليشيات المتحالفة معه وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بهدف استرداد المدينة من تنظيم الدولة.

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