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شاهد: إغراق طائرة ايرباص في البحر لجذب السياح بتركيا

6/6/2016

أغرقت بلدية غربي تركيا طائرة يبلغ طولها 54 مترا، على أمل إحياء السياحة في المنطقة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

غرقت الطائرة إيرباص إيه 300 التي تبلغ قيمتها 93 ألف دولار أمريكي وتزن 47 طنا- في بحر إيجه قبالة شاطئ كوساداسي، بحسب الأناضول.

وتأمل السلطات المحلية أن تصبح الطائرة الغارقة شعابا مرجانية صناعية، وأن تعزز الغوص تحت المياه في هذه المنطقة.

ويقول مسؤولون أتراك إن عدد السياح الأجانب انخفض بنحو 30% في أبريل/نيسان وسط مخاوف أمنية وتوتر العلاقات مع روسيا.

ويعد هذا الاتجاه تطورا مقلقا لاقتصاد البلاد الذي يعتمد بشدة على عائدات السياحة.

وشهدت تركيا، وهي إحدى جيران سوريا، سلسلة تفجيرات دموية، بينها هجومان استهدفا سياحا في اسطنبول، فضلا عن تجدد الصراع بين أنقرة والمتمردين الأكراد جنوب شرقي البلاد.

وأدى الخلاف مع موسكو بشأن إسقاط تركيا طائرة روسية في نوفمبر/تشرين ثان إلى تراجع عدد السياح الوافدين من روسيا.

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