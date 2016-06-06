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ديفيد كاميرون يهنئ المسلمين بشهر رمضان

5/6/2016

كاميرون دعا إلى دعم اللاجئين وإنهاء معاناتهم

وجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تهنئة خاصة بشهر رمضان للمسلمين في بريطانيا والعالم، داعيا إلى العمل على إيجاد حل دائم لمعاناة اللاجئين السوريين.

وقال كاميرون في كلمة مسجلة بثتها صفحة الحكومة البريطانية (10 داونينغ ستريت) على فيس بوك: "إلى جميع من يصوم شهر رمضان المبارك في بريطانيا وحول العالم، أتمنى لكم رمضانا مباركا".

وقال كاميرون إن رمضان يتضمن ما هو أكثر من الصوم "فهناك الطاقة والمال الذي يتبرع به الناس لمن هم أقل حظا، والوقت الإضافي الذي يبذل في الصلاة والتأمل".

وتابع قائلا: "إن أهم ما يتبادر إلى أذهاننا في رمضان هو هؤلاء الذين دمرت حياتهم بسبب الشرور المزدوجة للأسد وتنظيم الدولة، وكل هذه الأسر التي تعيش الشهر الكريم في مخيمات اللجوء".

وقال كاميرون: "يجب أن نواصل دعم الشعب السوري والمنطقة ونحن نعمل من أجل إيجاد حل سياسي دائم".

المصدر : الجزيرة مباشر
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