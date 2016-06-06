حظر شرب الخمر على البحارة الأمريكيين في اليابان

يوجد 18600 من القوات البحرية الأمريكية في اليابان ـ أرشيف

فرضت البحرية الأمريكية اليم الاثنين حظرا على شرب البحارة المتمركزين في اليابان الخمر بعد أن اعتقلت الشرطة بحارا أمريكيا في جزيرة أوكيناوا الواقعة جنوبي اليابان للاشتباه بقيادته سيارة وهو مخمور عقب حادث مروري أدى إلى إصابة شخصين.

وقال الأميرال ماثيو كارتر قائد القوات البحرية الأمريكية باليابان في بيان صحفي " نحظى بعلاقة قوية مع الشعب الياباني منذ عشرات السنين. ومن الضروري أن يدرك كل البحارة كيف تؤثر تصرفاتنا على هذه العلاقة وعلى التحالف الأمريكي الياباني ككل."

وللولايات المتحدة 18600 بحار في اليابان.

وجاءت أحدث واقعة في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأمريكي حدادا لمدة 30 يوما في قواعده في أوكيناوا بعد اعتقال مدني أمريكي يعمل في القاعدة العسكرية الأمريكية هناك للاشتباه بتخلصه من جثة فتاة يابانية عمرها 20 عاما.

ويهدد تجدد الغضب بين سكان أوكيناوا من الوجود العسكري الأمريكي خطة لنقل قاعدة فوتينما الجوية لمشاة البحرية الأمريكية لمكان في أوكيناوا به عدد أقل من الناس، وكان قد تم الاتفاق على هذه الخطة في عام 1995 بعد أن أدى اغتصاب عسكريين أمريكيين تلميذة يابانية إلى مظاهرات ضخمة مناهضة للقواعد.

ويريد حاكم أوكيناوا وسكان كثيرون مغادرة مشاة البحرية الأمريكية الجزيرة.

وقال البيان الصحفي إن كل البحارة التابعين للبحرية الأمريكية في اليابان سيتم إبقاؤهم داخل القاعدة ويُحظر عليهم شرب الخمر إلى أن "يفهم كل الأفراد تأثير السلوك المسؤول على التحالف الأمريكي الياباني"

وسيسمح للبحارة الذين يعيشون خارج القاعدة بالخروج والعودة من وإلى القاعدة للقيام (بالأنشطة الضرورية) فقط."

وقال متحدث باسم البحرية الأمريكية إن هذه القيود لا تسري على أفراد العائلات والمتعاقدين الأمريكيين المدنيين ولكنه سيتم تشجيعهم على الالتزام بالقواعد انطلاقا من "روح التضامن."