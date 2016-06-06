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أردوغان وكلينتون وعاهل الأردن في جنازة محمد علي

6/6/2016

الإمام الأمريكي زيد شاكر على رأس مراسم جنازة محمد علي

أعلنت أسرة أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني سيكونون من بين الزعماء المشاركين في جنازة محمد علي، الذي رحل السبت 4 من يونيو/حزيران.

وأعلن بوب غونيل، المتحدث باسم أسرة محمد علي، أن قيادات دينية من ديانات مختلفة سوف تشارك أيضا في الجنازة التي سيقودها الإمام المسلم الأمريكي الشهير زيد شاكر.

وأوضح غونيل أن محمد علي وأسرته تحدثوا طوال حياته عن احتواء الجميع على اختلاف مشاربهم، وأن هذا هو الخط الذي أرادوا إرساءه.

من جانبه قال شاكر إنه رغم أن محمد علي اعتنق الإسلام وطلب أن يدفن وفقا للتقاليد الإسلامية، فإنه من المهم أن يتذكر الجميع أن علي "تجاوز الانتماء إلى مجموعة بعينها".

وأضاف: "لقد كان أكبر من المجموعة الإسلامية، وأكبر من المجتمع الأفريقي الأمريكي، وأكبر من المجتمع الأمريكي. لقد كان رمزا عالميا. إنه شخص عملاق. وأعتقد أنه من المناسب أن تتاح لكل المجتمعات وكل الأمم الفرصة للمشاركة في الفصل الأخير لحياته".

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