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120 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون المسجد الأقصى

5/6/2016

اقتحم 120 مستوطنا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقال فراس الدبس، مسؤول العلاقات العامة والإعلام، في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو 120 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى، وطافوا في ساحاته، وسط تشديدات أمنية من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وأضاف، "وقعت أثناء الاقتحامات مشادات كلامية بين المستوطنين والمصلين المسلمين".

من ناحية اخري، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس، ستنظم اليوم احتفالات، بمناسبة الذكرى الـ 49 لاحتلال الشق الشرقي من مدينة القدس إبان حرب عام 1967.

وقالت الإذاعة، "ستنظم بلدية القدس، احتفاءً بهذه المناسبة العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية في أنحاء المدينة من أبرزها مسيرة الرقص بالأعلام التي تنطلق عصرا ليجوب المشاركون فيها عددا من شوارع القدس وصولا إلى ساحة حائط المبكى (الاسم اليهودي لحائط البراق).

واحتلت إسرائيل في الخامس من يونيو/ حزيران 1967، الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء المصرية، وهضبة الجولان السورية.

 

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