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مقتل 11 مدنيا في غارات على حلب بسوريا

5/6/2016

قصف روسي وسوري على حلب مستمر منذ أشهر/أرشيف

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 11 مدنيا الأحد في قصف جوي على أحياء سكنية بحلب في شمال سوريا الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن ان "القصف الجوي تواصل طوال الليل وأصبح أكثر شدة صباح الأحد ". مشيرا إلى أن "40 غارة استهدفت منذ فجر الأحد مدينة حلب والمناطق الواقعة إلى الشمال منها".

واستهدف القصف أحياء عدة في الجهة الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل ما أسفر وفق المرصد عن "مقتل تسعة مدنيين في قصف مروحي بالبراميل المتفجرة على حي القاطرجي، واثنين آخرين بينهما طفل في حي الميسر".

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب سقوط "عشرات الجرحى في القاطرجي".

واستهدفت الغارات الجوية أيضا بلدات عندان وحريتان وكفرحمرة في ريف حلب الشمالي فضلا عن طريق الكاستيلو، المنفذ الوحيد المتبقي لسكان الأحياء الشرقية ويؤدي إلى غرب البلاد الذي بات بسبب القصف بحكم المقطوع.

وكان اتفاق هدنة تم التوصل إليه في مناطق عدة من سوريا بينها حلب في نهاية شباط/فبراير انهار بعد نحو شهرين من دخوله حيز التنفيذ في المدينة حيث وقع 300 قتيل خلال أسبوعين، ما دفع راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة وروسيا، إلى الضغط من أجل فرض اتفاقات تهدئة، ما لبثت أن سقطت بدورها.

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