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مصر.. مواطن يتقدم بدعوى إسقاط جنسيته بسبب "الفساد"

5/6/2016

مصر.. مواطن يتقدم بدعوى إسقاط جنسيته بسبب "الفساد"

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي ، تأجيل الدعوى المقامة من أحد موظفي وزارة التجارة والصناعة، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنه  لجلسة 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكر المدعي في دعواه أنه في غضون عام 2014 وأثناء عمله بالشؤون القانونية بالوزارة، اكتشف فسادا بصفقة "تريلات" كانت مستوردة من ألمانيا ودخلت بأوراق مزورة وبلغت قيمة المخالفات مليار جنيه، فضلا عن جرائم فساد أخرى.

وأضاف "أنه تقدم للوزير بإنذار لمقابلته، إلا أنه رفض وعاد الكرة مرارًا وتكرارًا ولم يستجب أحد، فتقدم هو وزميلته ببلاغ بوقائع الفساد، وما كان من الوزير إلا أن جازاه بخصم من مرتبه وزميلته التي تعرضت لحالة نفسية وأودعت مستشفى الأمراض العقلية، جراء ذلك التصرف غير المسئول، الذى ينم على انتشار الفساد".

وأشار إلى أن حجم الفساد الذى طالب بكشفه بلغ 68 مليار جنيه، ولم يتحرك أحد لكشفه، رغم ما معه من مستندات، وفوجئ بعد تلك المحاولات بالنيابة الإدارية أنه تقرر عدم صرف راتبه منذ سنتين وحتى الآن، وهو الأمر الذي دفعه لإقامة دعوى بإسقاط الجنسية عنه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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