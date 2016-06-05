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لأول مرة في التاريخ: شعب يرفض راتبا من دون عمل

5/6/2016

رفض الناخبون السويسريون مقترحا بمنح راتب شهري لكل مواطن قيمته 2520 دولارا طوال حياته، من الولادة إلى الوفاة.

ورغم عدم إعلان النتائج النهائية للاستفتاء، فإن استطلاعا للرأي أجراه واحد من أهم المراكز المتخصصة بين الناخبين أظهر معارضة نحو 75 بالمائة من الناخبين عارضوا المقترح الذي تقدمت به مجموعة غير حزبية، ووافقت الحكومة على إجراء استفتاء بشأنه.

ورغم رفض المقترح فإن داعميه اعتبروا إجراء الاستفتاء انتصارا لجهودهم.

وقال تشي فاغنر، المتحدث باسم منظمة "الدخل الأساسي" السويسرية: "هذا يوم ناجح بالنسبة لنا؛ فقد توقعنا موافقة بنسبة 15 بالمائة، وقد وصل التأييد إلى أكثر من 20 بالمائة، وهو ما يعني أن السويسريين يريدون استمرار النقاش، لكنهم لا يريدون طرحه الآن".

وأضاف فاغنر أن الاستفتاء "يعتبر تأكيدا أيضا على أن السويسريين يريدون تجربة الأمر على نطاق محلي، كي يحاولوا معرفة المزيد عن الدخل الأساسي الفعال، ثم ينتقلون إلى خطوة أخرى، ربما بعد سبع أو عشر سنوات من الآن".

ويأتي المقترح في ظل زيادة توظيف التكنولوجيا ما قلل الحاجة للعنصر البشري في الوظائف، وساهم في خفض أعداد الوظائف.

واعتبر داعمو المقترح أن تقديم راتب شهري لجميع المواطنين بغض النظر عن العمل الذي يقومون به يساهم في تعزيز الكرامة البشرية والخدمة العامة.

لكن الحكومة والموظفين وأغلب الأحزاب السياسية في سويسرا دعوا الناخبين لرفض المقترح، لأن تمويله سيأتي من مدفوعات الضرائب والضمان الاجتماعي، كما سيكلف تنفيذه خزانة الدولة مليارات الدولارات، ما يضعف تنافسية الشركات السويسرية.

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