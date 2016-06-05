فتاة يمنية تثير إعجاب ميشيل أوباما بحديث للنبي محمد

الفتاة اليمنية "عروبة"

أثارت فتاة يمنية إعجاب ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي، بعد نشرها لصورة الطالبة عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وتظهر الصورة التي نشرتها ميشيل أوباما، الطالبة أثناء حفل تخرجها في جامعة سيتي كوليدج بنيويورك وهي تمسك قبعة التخرج وقد كتبت عليها ترجمة للحديث النبوي الشريف "مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نُحْلٍ أَفْضَلَ من أدب حسن".

وعلقت أوباما على صورة الطالبة اليمنية التي تدعى عروبة قائلة: "عروبة نشأت وتربت في اليمن، وصلت إلى نيويورك ليومها الأول في المدرسة عام 2006، اكتشفت هنا ولعها للكتابة والأدب وتوقها لإكمال دراستها الجامعية".

وأضافت أن الطالبة اليمنية من أوائل الأجيال في عائلتها من يتخرجون من الجامعة، كاسرة بذلك "التقليد المستمر"، على حد وصفها.

وحديث: "مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نُحْلٍ أفضل من أدب حسن" رواه الترمذي، وتفسيره أن أولى الناس بالبر والمعروف هم الأولاد، فإنهم أمانات ، يجب تربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وهي من أفضل ما يقرب إلى الله.

و"النحل": هي العطايا والإحسان، فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة، وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة، والأخلاق الجميلة يرتفعون، وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم.