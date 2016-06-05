شاهد: محبو كلاي يضعون الزهور أمام منزله

شهد المنزل الذي نشأ فيه أسطورة رياضة الملاكمة والبطل العالمي محمد علي كلاي في "لوي فيل" بولاية كنتاكي إقبالا كبيرا من محبيه الذين تواجدوا لوضع الورود أمام المنزل.

ومن المقرر أن يشيعه موكب جنائزي يعبر مسقط رأسه الجمعة ليتاح وداعه لأكبر عدد من الناس، وسيكون تأبينه في ملعب رياضي.

وقال المتحدث باسم العائلة بوب جانيل إن الرئيس السابق بيل كلينتون والمذيع براينت غامبل والممثل الكوميدي بيل كريستال سيشاركون في التأبين. وسيلقي الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون خطاب وداع الرجل الذي كان صديقه، وقال الرئيس باراك أوباما إن "محمد علي كلاي كان الأعظم".

وكان محمد علي كلاي قد توفي صباح السبت عن 74 عاما بعد معاناة طويلة مع داء باركنسون (الشلل الرعاش) وتدفق هواة الملاكمة ومتابعوها أمام مستشفى فينيكس في ولاية أريزونا حيث أسلم "محمد عل"ي الروح ووضعوا باقات ورود تكريما له وهم متأثرون.

وفي مدينة "لوي في"ل وغير بعيد عن المنزل الذي أمضى فيه محمد علي كلاي طفولته، أشرف رئيس بلدية المدينة على مراسم تأبين للرجل الذي وصفه بأنه "رجل عمل ومبادئ" ونكست فرقة حرس الشرف أمس الأعلام بصمت حدادا على وفاة البطل العالمي.

ويتوقع إعادة جثمان محمد علي كلاي خلال اليومين المقبلين إلى "لوي فيل" في غرب ولاية كنتاكي حيث ولد في 17 يناير/ كانون الثاني 1942 وبدأ ممارسة الملاكمة، لكن رفاقه في الدراسة يعتبرونه أكثر من ملاكم، حيث يقول أحدهم وهو سوني فيشباك "يركزون على الملاكمة لكنه أكبر من ذلك بكثير، كان يؤدي مهمة وكان لديه رسالة لينقلها إلينا".

وفي الحي والمدينة نفسيهماعايش محمد علي فترة التمييز العنصري ضد السود، واستطاع أن يقوي معنوياتهم، ويقول رجل تجاوز 75من العمر إنه "كان يقول لنا إنه سيصبح بطلا في الوزن الثقيل لكن لم يكن أحد يصدقه" ويضيف "في تلك الفترة لم يكن السود يثقون في أنفسهم، قال لنا أنتم تتمتعون بالجمال، وجعلنا أقوياء".