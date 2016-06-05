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شاهد: قرد "خائن" يسرق محلا للمجوهرات

5/6/2016

سرق قرد محلا للمجوهرات في جنوب الهند بعد أن دخله عندما كان عامل بالمحل يطعمه بعض الفواكه.

وأظهرت صور لكاميرات المراقبة في المحل أن القرد كان جالسا أمام المحل عندما قرر أحد العاملين في المحل إطعامه بعض الفاكهة ففتح الباب له وهو ما انتهزه القرد للقفز والجلوس على مقعد أمام درج النقود.

وتلفت القرد يمينا ويسارا قبل أن يفتح درج النقود يختطف رزمة منه ويفر هاربا بالرغم من محاولات العامل إغرائه بقطع الموز ليتمكن من استعادة المال المسروق.

وقالت سلطات ولاية اندرا براديش إن القرد سرق 10 آلاف روبية (نحو 150 دولارا).

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