شاهد: فنان يستخدم التكنولوجيا لإحياء الصور التاريخية

يكشف فنان مقيم في الأردن أسرار الماضي من خلال ترميم صور تاريخية لأماكن في الأردن والشرق الأوسط.

وقال الفنان المقيم بالأردن كيلفن باون الذي يصف نفسه بأنه رحالة إنه يبحث عن صور للمنطقة يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ويستخدم تكنولوجيا حديثة لإعادة تلك الصور إلى الحياة.

ويرى باون أن ترميم الصور ليس مجرد فن لكنه بوابة للدخول إلى زمن كان الشرق الأوسط فيه مكانا للسلام والتعايش بين الجميع.

وأضاف "لطيف أن نستخدم هذه الأدوات لبعث الماضي وجعله ملموسا أكثر وأقرب للناس ومفعما بالحياة. لنحاول أن نظهر أن هذه المنطقة كانت مختلفة كثيرا من قبل. كانت مكانا للعيش المشترك وكان بها تناغم وسلام.

"على سبيل المثال لم يكن هناك مشكلات حقيقية بين فصائل متعددة للطوائف هنا كما لم يكن هناك حدود أيضا. شعرت بأنها كانت منطقة صحية جدا ومن اللطيف أن نتمكن من إحضار تلك الفترة الزمنية للناس هذه الأيام".

ويبحث باون عن الصور من مصادر مختلفة سواء دور محفوظات أو مجموعات خاصة بأفراد وهيئات.

ولإصلاح الصور المتضررة أو التالفة يستخدم باون تعزيز الألوان المتناقضة أو المعلومات التي يعثر عليها في أي مكان على الصورة لملأ الفجوات بها.

ويُصر باون على أن كل صورة فريدة من نوعها ويمكن أن تستغرق عملية ترميمها ساعتين أو أكثر من 100 ساعة عمل. ويرى أن هذا العمل لساعات طويلة لا يضيع هباء طالما أن الصورة تحقق المرجو منها بشكل كامل.

وتُعرض الصور بعد ترميمها في أكثر من صالة عرض للأعمال الفنية في العاصمة الأردنية عمان بينها دارة الياسمين وقاعة فندق لاندمارك. ومن بين الصور المعروضة صورة بانورامية للقدس ترجع لأوائل القرن العشرين وصورة لبدوي في البتراء.

واشترت امرأة أمريكية عاشت في الأردن بضعة أشهر وتدعى كارول لي كلارك إحدى أعمال باون لتُذَكرها بالأردن والمنطقة بعدما تعود لوطنها.